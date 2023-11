Clizia Incorvaia, il messaggio per Eleonora Giorgi dopo la notizia del tumore

È un periodo complicato per Eleonora Giorgi, che recentemente ha scoperto di avere un tumore al pancreas. L'attrice lo ha rivelato pochi giorni fa a Pomeriggio 5, chiedendo al suo pubblico di starle vicino. Accanto a lei in questa battaglia, ovviamente, i suoi figli Andrea - nato dal matrimonio con Angelo Rizzoli - e Paolo, avuto dal collega Massimo Ciavarro, ma anche la nuora Clizia Incorvaia - compagna di Paolo e mamma del piccolo Gabriele, nipote adorato di Eleonora - a cui è molto legata.

Clizia le ha dedicato un dolcissimo post su Instagram: "Supererai questa grande e dura prova che la vita ti ha dato da affrontare - ha scritto accanto a una loro foto in bianco e nero - Ti amo tanto". Eleonora Giorgi, commossa, ha risposto: "Mio amore, grazie dell'amore, del supporto, dell'incoraggiamento, dell'accoglienza sempre sorridente. Grazie di cuore! Sei la mia nuvola rosa dei sogni". Subito dopo è arrivato il commento di Paolo Ciavarro, che ha lasciato un cuore rosso alle donne della sua vita.

Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas

Eleonora Giorgi sta per iniziare il primo ciclo di chemioterapia e dovrà ripetere le cure ogni 15 giorni. È operabile, e questo certamente la incoraggia nel percorso che deve affrontare. La diagnosi è arrivata quasi per caso, dopo una mammografia: "In quel momento è arrivato un brutto colpo di tosse e l'ecografista mi ha detto di prenotare una tac - ha spiegato - Sono emersi dei piccoli noduli ai polmoni. Lo pneumologo mi ha prescritto una pet che ha portato alla luce il carcinoma al pancreas. Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi ora avrei un anno e mezzo di vita davanti. Invece la biopsia ha detto che dopo la chemioterapia potrò operarmi". La notizia è stata una doccia gelata, ma l'attrice settantenne sta tirando fuori tanta forza: "Perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi - ha detto - indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva".