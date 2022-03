Clizia Incorvaia, tutti pazzi per la cameretta del piccolo Gabriele: le foto

Entrare nella case dei vip fa "gola" ai telespettatori. Quattro mura domestiche che raccontano i personaggi nel dietro le quinte, nella loro sfera più intima, quella in cui vivono con la loro famiglia. Motivo per cui nei mesi scorsi a mostrare i loro appartamenti sono stati Ilary Blasi, Andrea Damante e Cecilia Rodriguez. E motivo per cui oggi anche Clizia Incorvaia decide di sfoggiare sui social la cameretta del piccolo Gabriele, avuto lo scorso 20 febbraio dal compagno Paolo Ciavarro.

Seguitissima sui social, Clizia ha raccontato la gravidanza passo passo, dalle prime ecografie al parto al cambiamento del suo corpo. Fino ad un video in cui ha raccontato le prime due settimane di vita del piccolo. Ed oggi mostra il nido d'amore in cui il piccolino crescerà: un angolo tutto suo nell'appartamento dove la coppia vive da tempo, a Roma, insieme a Nina, la primogenita avuta da Clizia con Francesco Sarcina, ex compagno e frontman delle Vibrazioni. Per ora, il piccolino resterà in stanza con mamma e papà, in attesa di una camera tutta sua.

Niente azzurro - colore di rito per il fiocco da appendere alla porta, quando arriva un maschietto in casa - bensì tinte che vanno dal bianco al beige chiaro per l'arredamento dello spazio "riservato" al piccolo Gabriele. Tutto è bianco, dal tappeto al lettino alla cassettiera. In stanza anche un cavalluccio a dondolo e delle giostrine per lettino, utili a far addormentare il bebè. Migliaia i like in calce al post, con tanti auguri a Clizia e Paolo per questa nuova avventura da genitori.

La storia d'amore

Il piccolo Gabriele è arrivato a due anni dal primo incontro della coppia, avvenuto all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. All'epoca, lei era reduce dalla love story con Sarcina, mentre lui era ufficialmente single. Per lui fu amore a prima vista, mentre lei ci ha messo un po' per lasciarsi andare. Colpa, forse, della differenza d'età: lei ha 41 anni, lui 30. Motivo per il quale in un primo momento anche Eleonora Giorgi, mamma di lui, era perplessa rispetto alla storia: oggi però lei si è ricreduta, tanto da tornare a vivere a Roma proprio per vivere la sua prima volta da nonna da vicino.

