Clizia Incorvaia furiosa con i suoi follower: "Gentaglia che inquina la bellezza"

Oggi su Instagram Clizia Incorvaia aveva condiviso un video con Gabriele, il figlio avuto con Paolo Ciavarro, mentre prova per la prima volta la frutta. La coppia ha iniziato a svezzare il bambino dopo che Clizia ad aprile aveva comunicato di non poterlo più allattare. Alcuni follower dell'influencer però non hanno preso di buon grado la cosa e l'hanno duramente criticata, alcuni, almeno secondo quanto scritto da Incorvaia, si sarebbero anche "improvvisati pediatri".

Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele - ha continuato a spiegare - perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza. E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare ciò. Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento non a tuttologi vari ed eventuali".

Le critiche quando ha smesso di allattare Gabriele

Solo due mesi fa Incorvaia era stata vittima di altre critiche dopo che aveva comunicato di aver smesso di allattare il figlio. Su Instagram aveva condiviso un lungo post dove parlava della mancanza del latte e di come si sentisse ad affrontare questo imprevisto. Il suo era un modo anche per stare vicina a tutte quelle madri che non hanno potuto allattare i propri figli o che hanno scelto di non farlo e che si sentono giudicate.

Era stata poi la stessa Incorvaia a condividere nelle storie uno dei commenti poco carini che sono stati pubblicati sotto al post che la ritrae insieme al figlio: "Eh bella mia, facile così.... volete i figli ma volete continuare a fare la bella vita, non è così che funziona. Purtroppo un neonato implica un mare di sacrifici e a volte la mamma non esiste più come donna per un bel po' di tempo". Parole forti che mettono in dubbio l'impegno che Clizia mette nel crescere Gabriele. Lei ha risposto a tono: "E la bella vita non c'entra nulla con ciò che ho scritto. Ps. L'ignoranza è la più brutta delle bestie".