Clizia Incorvaia è guarita dal Covid: la gioia sui social

Clizia Incorvaia è guarita dal Covid. L'influencer, compagna di Paolo Ciavarro, era positiva da 17 giorni e questa mattina il tampone ha dato finalmente esito negativo. Incinta di 8 mesi, Clizia ha condiviso la sua grande gioia sui social. "Sono libera. Mi sento euforica, tipo ubriaca" ha detto ai follower.

Una giornata speciale per lei, pronta con la lista dei buoni propositi: "Togliere la tuta, massaggio, piega, manicure (il mio smalto rosa è diventato nero) e fare una buona cena sentendo e gustando i sapori finalmente". Poi il più importante, da condividere con il compagno: "Finalmente tornare a baciarci".

La paura del Covid in gravidanza

Sono state settimane di apprensione per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, in attesa del loro primo figlio. Ammalarsi di Covid durante la gravidanza è stata una doccia gelata per l'influencer, che ha preso il virus dalla figlia Nina (avuta dall'ex marito Francesco Sarcina). I primi giorni sono stati i peggiori, pieni di paura, poi anche grazie al supporto del compagno le acque si sono calmate: "Voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti - aveva scritto sui social - Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro Bebè".