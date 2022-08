Clizia Incorvaia: l'ultima moda è il completino è "vedo non vedo"

"Siciliana d'origine controllata". Clizia Incorvaia scherza nella didascalia del post in cui si immortala con indosso un completino sexy e romantico al tempo stesso. Trattasi di un due pezzi all'uncinetto color verde bottiglia, che l'influencer ha indossato in occasione di una giornata in spiaggia nel corso della sua vacanza in Sicilia. Al tempo del movimento "FreeTheNipples", che sta portando molte donne a scegliere di abbandonare il reggiseno perché scomodo, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip si immortala in veste vedo non vedo.

Non è la prima volta che Clizia, 41 anni, si fotografa più sexy che mai coi suoi outfit. Già qualche giorno va aveva sfoggiato un topless bollente: a coprire il seno c'erano solo i lunghi capelli biondi. Oltre 14mila like per l'audacia. Con lei in Sicilia, intanto, c'è la famiglia al completo. Ovvero Paolo Ciavarro, conosciuto proprio nel corso del reality show di Canale 5 e da cui ha avuto il figlio Gabriele. E ancora Nina, la primogenita nata invece dall'amore per l'ex marito Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni. Una famigliola che si gode un po' di relax dopo il battesimo celebrato due settimane fa: padrino del bambino era proprio Alfonso Signorini, conduttore del Gf Vip e dunque galeotto nell'incontro di mamma e papà.