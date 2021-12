Clizia Incorvaia incinta col Covid: "Accanto a me un uomo speciale con due attributi così"

Dopo la paura, la certezza: Clizia Incorvaia, al settimo mese di gravidanza, ha il Covid. La conferma del contagio è arrivato poco fa attraverso i social da cui nei giorni scorsi aveva raccontato il timore di aver contratto il virus dopo la figlia Nina di 6 anni. “Ragazzi ho il covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre” ha scritto l’influencer parlando della difficoltà dovuta a un momento tanto delicato.

Accanto a lei, Paolo Ciavarro, compagno e futuro papà del bimbo che porta in grembo, prezioso sostegno a cui va tutta la sua gratitudine: “Voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti ( la cucciola sta ok ). Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro Bebè”. Infine, una richiesta agli amici e ai fan chiamati a sostenerla con positività in un periodo già di per sé complicato: “Vi chiedo di inviare solo messaggi motivazionali e non che prospettino ipotesi di scenari drammatici. Poiché sono molto fragile e il sistema immunitario va aiutato da un atteggiamento positivo”.

La gravidanza di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio ad agosto. Poi, la settimana successiva, l'annuncio del sesso: un maschietto in arrivo a due anni dal primo incontro tra le mura del Grande Fratello Vip, in cui erano concorrenti. Se in un primo momento Eleonora Giorgi, attrice e mamma di lui, si era mostrata reticente rispetto alla love story, col tempo ha dovuto ricredersi. Oggi tutta la famiglia fa il tifo affinché Clizia si riprenda il prima possibile.