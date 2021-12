Paura per Clizia Incorvaia, incinta col Covid: "Non ho forza di parlare"

"Non ho la forza di parlare". Così Clizia Incorvaia, 41 anni, torna a parlare ai follower della situazione Covid in casa. Ad essere contagiata nei giorni scorsi è stata la figlia Nina, 6, ed ora tutto lascia immaginare che anche lei stessa abbia contratto il virus poiché le sue condizioni di salute peggiorano di ora in ora. Ad allarmare i fan è il fatto che l'influencer, legata al volto tv Paolo Ciavarro, è in una fase di piena gravidanza.

"Sono molto stanca e ho dolori ovunque - prosegue Clizia - Credo di aver contratto il covid anche io". Per lei è "un momento di solitudine, dubbi, perplessità, incognite", motivo per cui ringrazia coloro che la seguono via social "perché mi state dando tantissimo" ma decide comunque di prendersi un po' di pausa dalla vita virtuale. Martedì, ovvero domani, sarà il giorno del tampone molecolare. A sostenerla c'è proprio il fidanzato Paolo, che al momento sarebbe l'unico negativo rimasto in famiglia.

Nel weekend l'annuncio dell'arrivo del Covid in casa: la prima a cui è stato diagnosticato è stata proprio Nina, nata dall'amore dell'ex gieffina per l'ex compagno Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni. "La cucciola pare in fase di miglioramento, navighiamo a vista", sono le ultime notizie sulla piccolina. Contrarre il coronavirus in gravidanza era una delle preoccupazioni più grandi di Clizia. Nel tentativo di schivare il pericolo, la showgirl ha raccontato di aver rinunciato a vita social, eventi ed amici, ma una vita così riservata non è bastata.

La gravidanza di Clizia

Era agosto quando Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro annunciavano di aspettare il loro primo figlio Poi, la settimana successiva, l'annuncio del sesso: un maschietto in arrivo a due anni dal primo incontro tra le mura del Grande Fratello Vip, in cui erano concorrenti. Se in un primo momento Eleonora Giorgi, attrice e mamma di lui, si era mostrata reticente rispetto alla love story, col tempo ha dovuto ricredersi. Oggi tutta la famiglia fa il tifo affinché Clizia si riprenda il prima possibile.