Clizia Incorvaia, mamma total nude: la foto sexy col pancione

"Gravipanza". Scherza così Clizia Incorvaia nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram, dove si immortala al quarto mese di gravidanza in una sexy fotografia social. Bikini e pancione in bella vista, l'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip si fotografa nelle vesti di futura mamma.

Lo shooting è super sexy

"Prima foto con il pancione #12settimane", scrive Clizia a corredo della fotografia in bianco e nero. Oltre ventimila i like in poche ore, compreso il commento del compagno Paolo Ciavarro, che la renderà mamma per la seconda volta tra otto mesi di un maschietto dopo la prima figlia Nina avuta nel 2015 da Francesco Sarcina cantante delle Vibrazioni.

Clizia incinta di Paolo Ciavarro

Era agosto quando Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro annunciavano di aspettare il loro primo figlio: la coppia aveva pubblicato una foto che li ritraeva con in mano un'ecografia. Poi, la settimana scorsa, l'annuncio del sesso: la cicogna porterà un maschietto. E lo porterà a due anni dalla nascita del loro amore, esploso tra le mura del Grande Fratello Vip, reality show di cui entrambi sono stati concorrenti l'anno scorso.

Se in un primo momento Eleonora Giorgi, attrice e mamma di lui, si era mostrata reticente rispetto alla love story, col tempo ha dovuto ricredersi: oggi Clizia sfoggia il pancione che la renderà nonna per la prima volta insieme all'ex compagno Massimo Ciavarro.

Nelle foto in basso, Clizia Incorvaia