Clizia Incorvaia è incinta di Paolo Ciavarro? L'indizio che fa notizia

Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro. La coppia nata all'inizio di quest'anno tra le mura del Grande Fratello Vip avrebbe bruciato le tappe tanto che aspetterebbe il primo figlio. Ad avanzare la supposizione sono i fan dell'influence e del giovane figlio di Eleonora Giorgi, che fanno caso ad alcuni indizi lasciati trapelare dai due su Instagram.

Qualche giorno fa, inatti, Clizia ha pubblicato una foto vintage di quando aspettava la sua adorata Nina, la figlia avuta nel 2015 con l’allora neo marito Francesco Sarcina. Questo per i follower è un chiaro segno: l’influencer è di nuovo incinta e starebbe aspettando di superare i canonici tre mesi di gravidanza per rendere ufficiale la notizia. Del resto lui lo aveva detto: "Lei è la donna della mia vita e sono pronto a diventare padre".

Non solo. Nelle ultime ore la bella Clizia ha anche un video riassuntivo del primo anno trascorso accanto al suo Paolo... segno che forse la ricorrenza sarà celebrata con un nuovo arrivo?

Per Clizia si tratterebbe del secondo figlio dopo Nina, nata nel 2015 dall'amore per Francesco Sarcina, ex leader delle Vibrazioni. Per Paolino invece sarebbe la prima esperienza con la paternità.

Nel frattempo anche Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori del giovane Paolo, hanno 'benedetto' la love story. Dopo essersi mostrati titubanti rispetto a questa relazione almeno in un primo momento (a causa della differenza d'età), di certo anche loro ora si saranno ricreduti.