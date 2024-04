Clizia Incorvaia, matrimonio anticipato per Elenora Giorgi: i motivi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sarebbero dovuti sposare venerdì 11 ottobre, ma hanno deciso di anticipare le nozze a quest'estate. La nuova data è il 12 luglio, cambiato anche il luogo dove si svolgerà la cerimonia: non sarà più in Campania, ma in Toscana e per la precisione in Versilia e il motivo è dolcissimo.

Incorvaia, ospite di Monica Setta, a Storie di donne al bivio ha raccontato che questi cambiamenti sono frutto di un'attenta valutazione. Lei e Paolo Ciavarro vogliono dedicare il matrimonio a Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. I due ex negli ultimi mesi si sono riavvicnati moltissimo, colpa, o merito, della malattia che l'attrice sta affrontando. I due attori si incontrarono sul set di Sapore di sale 2, nel 1983, a Forte dei Marmi. Ecco perché è stata scelta la Versilia. “Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze", ha spiegato Clizia sottolineando così il motivo che li ha portati ad anticipare il matrimonio.

Clizia ha anche cambiato idea sull'abito: se prima aveva ipotizzato un vestito nero, o comunque qualcosa di molto particolare, ha invece svelato di aver optato per un abito "bianco sobrio, lineare e geometrico". Gli invitati saranno circa 200 dunque la festa sarà in formato maxi: "L’ho voluta io che ho una famiglia larga – ha rivelato -, Paolo si sarebbe sposato solo con i testimoni!". Per la luna di miele la metà è già fissata: le Maldive.