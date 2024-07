Clizia e Paolo sposi: l'anello (amuleto) di Giorgi, gli abiti, i capelli tagliati e Patty Pravo ospite d'onore

Ortensie blu, stelle marine, sabbia e il bianco delle onde che si increspano sulla battigia. Il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è stata una favola marina in onore dell'amore nato sul set di Sapore di mare 2 tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Le nozze si sono svolte a Forte dei Marmi, in Toscana, e per la precisione sulla spiaggia.

Gli abiti

Tutti elegantissimi ma allo stesso tempo comodi, vista la location particolare, Clizia ha optato per due abiti: uno lungo per la cerimonia e uno corto per il party, entrambi firmati Galia Lahav. Paolo ha invece scelto il marchio Lubiam con il brand Luigi Bianchi Cerimonia. La figlia maggiore di Clizia, Nina (avuta con Francesco Sarcina), era la damigella, mentre Gabriele, il figlio della coppia, era il paggetto. Entrambi elegantissimi hanno quasi rubato la scena agli sposi. Adesso alcuni giorni per riprendersi dall'emozione e poi via per il viaggio di nozze alle Maldive.

Eleonora Giorgi e l'amuleto per la nuora

Lo speciale giorno era stato programmato per ottobre, ma è stato anticipato per Eleonora che al momento si sta sottoponendo a cicli di chemio per un tumore al pancreas. Bellissima e vestita con estrema eleganza è stata la regina della cerimonia. Bellissimo anche il regalo che ha fatto alla nuora: un anello di diamanti e rubini che Clizia ha definito un amuleto. "Anello della mia suocera iconica che mi proteggerà da ogni cosa come un amuleto", ha scritto Incorvaia.

L'esibizione di Patty Pravo e il cambio look della sposa

Ospite d'onore della serata è stata Patty Pravo. La cantante si è esibita mentre i due sposi danzavano poco prima del taglio della torta. Un momento magico, a bordo piscina del resort che ospitava la festa. A catturare l'attenzione degli invitati è stato un dettaglio in particolare: tra la cerimonia in spiaggia e la cena con il party Clizia ha deciso di tagliarsi i capelli. Mentre indossava l'abito con lo strascico li aveva lunghi e decorati con delle treccine, dopo invece erano a caschetto.