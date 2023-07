Clizia Incorvaia si sposa? L'indizio nelle foto e nelle parole di Eleonora Giorgi, la suocera

Clizia Incorvaia presto sposa? Sembrerebbe proprio così. Ad annunciare la lieta notizia è stata proprio l'influencer condividendo su Instagram delle foto molto eloquenti che la ritraggono con indosso un costume intero bianco e con una scritta, composta da brillantini, che lascia pochi dubbi: "The Bride (maybe)", ovvero "la sposa (forse)". Ma a uno sguardo attento proprio non può sfuggire il solitario all'anulare sinistro di Incorvaia, visibile nel primo scatto pubblicato sul social.

I commenti sono moltissimi, ma ad alcuni di questi l'influencer, che ha conosciuto il suo futuro marito al Grande Fratello Vip nel 2020, ha risposto personalmente, ad esempio a chi suggerisce che potrebbe essere solo un altro esempio di prova costume replica con "Non credo sia solo la prova costume". Se poi ci fossero altri dubbi è proprio Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo Ciavarro e quindi futura suocera di Clizia, a fare ulteriore chiarezza: "Che bella nuora ragazzina che ho!" scrive l'attrice (che però non ha ricevuto alcuna replica dall'influencer).

Le critiche e la liposuzione

Pochi giorni fa Incorvaia aveva condiviso su Instagram delle foto in bikini, queste però suscitarono non poche critiche tanto che fu costretta a eliminarle per poi ricondividerle con una didascalia-denuncia: "Ho dovuto cancellare le mie foto con questo costume poiché sono stata travolta da offese. Inaspettate. Poi mi sono chiesta: perché gli altri devono limitare la mia libertà di espressione? Perché devono annichilirmi con insulti usandomi come pungiball per le loro frustrazioni?". "Dico basta - aveva poi scritto l'influencer - a questo 'odio' espresso sui social. Dico basta a queste critiche anonime così aggressive. Io voglio sentirmi libera di essere come sono. Servirebbero procedimenti seri verso questi 'leoni da tastiera' che provano a farci sentire sbagliati, insicuri. Il fatto che io sia un personaggio pubblico non autorizza a liberare i vostri peggiori sentimenti. Libertà = inclusione".

Ieri, 5 luglio, la 42enne, che circa un anno e mezzo fa è diventata mamma per la seconda volta, ha deciso di sottoporsi ad un trattamento di bellezza per eliminare le culotte de cheval: "Sapete che ho uno stile di vita sano, cerco di allenarmi, di mangiare bene, però con la gravidanza erano rimaste le culotte de cheval, così ho deciso di sottopormi al trattamento", aveva raccontato in una storia che la mostrava mentre si sottoponeva al trattamento a freddo che in circa sei settimane dovrebbe mostrare i risultati sperati.