Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro lontani dai figli per il Covid: il racconto

Clizia Incorvaia aveva già contratto il Covid a dicembre scorso, nel pieno della sua seconda gravidanza, ma adesso è nuovamente alle prese con il virus che non ha risparmiato lei e il compagno Paolo Ciavarro. L'influencer lo ha reso noto con un post sui social in cui ha espresso l'amarezza di trovarsi ancora nella stessa situazione di isolamento di qualche mese fa, lontana dai figli Nina e Gabriele per ovvie ragioni di prudenza.

"Mi mancano i vostri sorrisi mi mancate amori della mamma!" ha scritto Clizia come didascalia a una raccolta di foto che la mostrano con il secondogenito, primo figlio nato dall'amore per Paolo Ciavarro, e con Nina, avuta dall'ex marito Francesco Sarcina: "Siamo isolati poiché risultati positivi al covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza".

Una forza che sta arrivando in massa dai follower con i loro auguri ma anche con i piccoli grandi gesti della piccola Nina, mittente di pensieri dolcissimi per la sua mamma: "Comunichiamo così. Piccolo grande cuore" ha scritto nel video che ha mostrato il tenero scambio attraverso la porta di casa.

Paolo Ciavarro e i suoi rapporti con Francesco Sarcina, ex di Clizia Incorvaia

Nina è la bambina che Clizia Incorvaia ha avuto 7 anni fa dall'ex compagno Francesco Sarcina. Ma in che rapporto è oggi il leader delle Vibrazioni con la ex moglie e l'attuale compagno Paolo Ciavarro? La coppia lo ha raccontato di recente: "In tanti mi hanno chiesto: “Ma hai fatto un figlio con una donna che ha già un figlio?” E quindi? Quindi è tutto meraviglioso, basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre. E io ho un buon rapporto con Francesco", ha affermato Paolo. "Il nostro rapporto – mio e di Francesco – in passato non è stato idilliaco, ma Poalo mi ha anche aiutato a ritrovare un equilibrio con il mio ex, è stato importante" , ha aggiunto poi Clizia, felice per la sua "famiglia allargata e serena, che non è quella del Mulino Bianco, che non esiste, però si lavora in quella direzione".