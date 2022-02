Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, festa in famiglia per il figlio appena nato: il video

Festa in famiglia per l’arrivo di Gabriele, il primo figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nato il 19 febbraio scorso e ora accolto dall’amore di tutti i parenti. Palloncini azzurri e dorati, una grande scritta con il nome del bambino e una torta scenografica hanno fatto da sfondo al piccolo party organizzato in casa per il ritorno dall’ospedale dei neogenitori, raggianti e innamoratissimi.

“Dopo lunghi nove mesi finalmente ti conosciamo piccolo Gabri e la tua famiglia: ti ama tanto!” ha scritto l’influencer a margine del filmato che raccoglie i momenti più significativi della riunione famigliare dove si vede anche la nonna paterna, Eleonora Giorgi, sorridente di felicità. Una festa dedicata al neonato, certo, ma il pensiero è andato anche a Nina, primogenita di Clizia e dell’ex marito Franscesco Sarcina. Per lei un grande palloncino a forma di cavallo: “Per poter volare sulle ali della fantasia”, scrive la sua mamma per la bimba, ora sorellina maggiore di Gabriele.

L’amore di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo e Clizia si sono conosciuti due anni fa al GF Vip. La coppia ha festeggiato il secondo anniversario lo scorso 8 febbraio: “Festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele” avevano scritto a corredo di una foto insieme. A ‘Verissimo’ la coppia ha rivelato che il prossimo passo importante sarà il matrimonio che è nei programmi, anche se non imminenti. La coppia abita a Roma, dove è tornata a vivere anche Eleonora Giorgi - che ormai da qualche anno si era trasferita fuori città - proprio per stare più vicina al futuro nipote e per aiutare i genitori.