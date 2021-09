Era agosto quando Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato di aspettare un bambino. La coppia aveva pubblicato una foto che li ritraeva con in mano un'ecografia. Clizia e Paolo si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e da allora sono sempre stati insieme. Oggi la foto con un nastro blu a significare il sesso del bambino: sarà un maschietto.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un bambino

Galeotta fu la quarta edizione del Grande Fratello Vip. La foto pubblicata su Instagram mostra Paolo che bacia la pancia di Clizia che indossa un lungo cardigan senza braccia celeste con sotto nulla.

Il piccolo in arrivo sarebbe stato concepito a Lampedusa, isola del cuore della coppia. Un amore, quello tra Clizia e Paolo, esploso in diretta tv, tra le 4 mura della casa più spiata di Cinecittà. Quel che a molti sembrava un flirt costruito a tavolino per rastrellare consensi e popolarità si è invece trasformato in amore puro, vero, e soprattutto duraturo. “Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome", ha confessato Paolo, pronto a diventare genitore poco dopo aver compiuto 30 anni. "Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo ha sempre fatto con me".