Clizia Incorvaia svela il nome del bebè

Ormai è countdown per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il primo figlio della coppia nascerà nei prossimi giorni e proprio ieri la mamma ha svelato il nome. Si chiamerà Gabriele, come ha fatto sapere in un post su Instagram, dove ha mostrato il pancione - accarezzato dal compagno - al nono mese di gravidanza: "8 febbraio 2022, festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: waiting for Gabriele".

Per il loro anniversario, Paolo Ciavarro le ha fatto arrivare a casa un bellissimo fascio di rose rosse. "2 anni di te" ha scritto il figlio di Eleonora Giorgi sui social e sotto non si è fatto attendere il commento della compagna, che tra pochi giorni metterà al mondo il suo primo figlio: "Tu sai stupirmi sempre, sei il migliore complice, amante e futuro papà che potessi avere nella mia vita. Grazie per renderla ogni giorno così speciale". Clizia e Paolo si sono innamorati nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip, dove entrambi erano concorrenti. Il loro amore, esploso in diretta tv, a molti sembrava un flirt costruito a tavolino per la popolarità, invece appena finito il reality hanno dimostrato il contrario e oggi sono più uniti che mai.

Il post pubblicato da Clizia Incorvaia

Per Paolo Ciavarro è il primo figlio

Clizia Incorvaia ha già una figlia, Nina, nata dalla relazione con Francesco Sarcina. Per Paolo Ciavarro, invece, questo è il primo figlio e sono emozioni del tutto nuove. Il bambino in arrivo sarebbe stato concepito a Lampedusa, isola del cuore della coppia. I due abitano a Roma, dove è tornata a vivere anche Eleonora Giorgi - che ormai da qualche anno si era trasferita fuori città - proprio per stare più vicina al futuro nipote e per aiutare i genitori.