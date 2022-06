Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Dopo il parto il desiderio sessuale è cresciuto"

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono più uniti che mai. La nascita di Gabriele li ha resi una famiglia allargata, con anche la figlia di Clizia, Nina, avuta con Francesco Sarcina. La loro vita ha subito importanti cambiamenti ma al momento ciò che non ha subito alterazioni è la loro vita sessuale, anzi no sono cambiati "gli orari". A Chi Clizia spiega: "Volendo, il desiderio è cresciuto, ora non c'è più il tempo di prima, se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l'attesa rafforza il desiderio". E a quanto detto dalla compagna Ciavarro aggiunge solo "io sottoscrivo".

Anche se la vita di coppia con un bambino piccolo più essere difficile Clizia e Paolo hanno sempre cercato di ritagliarsi degli spazi solo per loro due: "A parte il primo mese, che non fa testo, poi ci siamo concessi dei momenti solo per noi, delle serate in libera uscita". E riguardo al corpo delle donne in gravidanza Paolo ha un'idea ben precisa: "Molto onestamente, io dal giorno uno non vedevo l'ora che le crescesse la pancia e di mese in mese la vedevo sempre più bella. Poi quando sono entrato in sala parto, l'ho vista. Mi sembrava un raggio di sole".