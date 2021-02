Clizia Incorvaia scrive a Paolo Ciavarro: "Una notizia brutta, ma tu mi dimostri forza immensa"

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno passato di recente un momento complicato relativo ad una "brutta notizia" che avrebbero ricevuto. A rivelarlo per la prima volta è l'influencer in un post pubblicato su Instagram in occasione del 29esimo compleanno del compagno, volto tv e figlio dell'attrice Eleonora Giorgi e del collega Massimo. I due fanno coppia dall'inizio di quest'anno, quando si sono conosciuti tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip.

Il messaggio di Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro

Questo il messaggio di auguri scritto da Clizia, che lascia trapelare tutto il suo amore ma, al tempo stesso, l'amarezza per un episodio difficile che si sarebbero trovati ad affrontare: "Non tutto quello che passiamo sui social è realmente così - si legge - Ho impiegato un po’ oggi a indossare il mio sorriso migliore poiché ho avuto una notizia brutta. La vita ci pone prove continue e oggi amore mio mi hai dimostrato ancora di più la nostra coesione e forza immensa. Sempre uniti".

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia aspettano un figlio?

Non è chiaro a che cosa si riferisca Clizia. Nelle scorse settimane, però, si è parlato di una presunta dolce attesa per la coppia. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i due avrebbero bruciato le tappe e messo in cantiere un bebè. La notizia, va precisato, non è mai stata confermata dai diretti interessati. Per Clizia si tratterebbe del secondo figlio dopo Nina, nata nel 2015 dall'amore per Francesco Sarcina, ex leader delle Vibrazioni. Per Paolino invece sarebbe la prima esperienza con la paternità.

Insomma, pare che tutti coloro che ritenevano questo amore un fuoco di paglia dovranno ricredersi. Tanto che, nel frattempo, anche Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori del giovane Paolo, hanno 'benedetto' la love story. Dopo essersi mostrati titubanti rispetto a questa relazione almeno in un primo momento (a causa della differenza d'età), di certo anche loro ora si saranno ricreduti.

In basso, il post di Clizia Incorvaia per Paolo Ciavarro