Clizia Incorvaia: "Il divorzio da Sarcina un lutto. Con Paolo l'unione della consapevolezza"

Mancano appena due mesi al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e i preparativi fervono. La coppia ha deciso di anticipare le nozze dopo la diagnosi di tumore di Eleonora Giorgi, che sta recuperando bene l'intervento ed è emozionatissima all'idea di accompagnare il figlio più piccolo all'altare. In un'intervista al settimanale Gente Clizia svela alcuni dettagli, a partire dai testimoni: "Io avrò i miei fratelli, Micol e Mattia, e Rita Rusic, un'amica speciale che da quattro anni è nella nostra vita e già nella casa del Grande Fratello Vip, dove ci siamo conosciuti, aveva visto lungo e faceva il tifo affinché Paolo e io ci mettessimo insieme. Per lui saranno il cugino Francesco e gli amici storici Thomas e Lorenzo".

Per lei è il secondo matrimonio. Dal primo, con Francesco Sarcina - finito nel 2019, dopo 4 anni - è nata la sua prima figlia, Nina, ma quel capitolo le provoca ancora oggi grande sofferenza: "Ero incinta di sette mesi e, sebbene avessi 34 anni, ero un po' bambina di testa. Volevo far nascere mia figlia all'interno del matrimonio e così è stato - spiega - Sono tradizionalista, la fine dell'unione per me è stato un lutto non semplice da elaborare. I miei nonni hanno festeggiato le nozze d'oro e tra loro c'è sempre stato tanto amore fino a che nonno è rimasto in vita. Avere quell'esempio e fallire è stata dura. Nonna Maria sarà in prima fila a sostenermi nel giorno del matrimonio".

Con Paolo Ciavarro è tutto diverso: "Questa è l'unione della consapevolezza, sto dando il vero valore al matrimonio, al 'per sempre' che pronunceremo. Paolo è l'uomo che ho scelto per creare una famiglia, è un compagno di vita speciale e, con generosità, ha accolto anche mia figlia, seppure nel rispetto dei ruoli e del padre della bimba. E con Gabriele è un papà splendido: autonomo, innamorato, tenero". Infine qualche anticipazione sull'abito da sposa, anzi, gli abiti, perché saranno due: "Un look più classico, romantico, con velo e tacco 14. L'altro, per la festa, più frizzante, leggero e sensuale. Bianchi entrambi, il dettaglio azzurro lo riservo per il bouquet, che sarà composto da un fiore insolito. Nina sarà la damigella e spargerà i petali di rosa lungo il mio cammino, Gabriele porterà le fedi".