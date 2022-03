Clizia e Paolo: un video (da 50mila like) racconta le prime due settimane di vita del piccolo Gabriele

L'ex gieffina ha raccontato sui social l'emozione di essere una mamma bis. A 14 giorni dal parto, Clizia Incorvaia ha ringraziato il suo piccolo Gabri per questo nuovo viaggio intrapreso e ha dichiarato di essere già gelosissima di lui.

Parole a corredo di un video che racconta gli ultimi istanti con il pancione, la pirma poppata e le tante coccole ricevute da mamma Clizia e papà Massimo Ciavarro.

Post che ha raccolto migliaia di like e commenti vip: "La perfezione" ha scritto Guendalina Canessa, "La ia Jo è pronta a fare la baby-sitter", ha commentato Jo Squillo. A quanto pare il piccolo Gabriele Ciavarro ha già riscosso un notevole successo.

L’amore di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo e Clizia si sono conosciuti due anni fa al GF Vip. La coppia ha festeggiato il secondo anniversario lo scorso 8 febbraio: “Festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele” avevano scritto a corredo di una foto insieme. A ‘Verissimo’ la coppia ha rivelato che il prossimo passo importante sarà il matrimonio che è nei programmi, anche se non imminenti. La coppia abita a Roma, dove è tornata a vivere anche Eleonora Giorgi - che ormai da qualche anno si era trasferita fuori città - proprio per stare più vicina al nipotino e dare una mano ai neo genitori.