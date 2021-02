Clizia e Paolo, l'amore, la convivenza e l'ombra di Sarcina: "Io non l'ho mai tradito. Solo fantasie quelle che racconta"

Clizia Incorvaia con Poalo Ciavarro hanno fatto il grande passo sono andati a convivere, ma a rendere più amara questa bellissima notizia ci ha pensato il libro da poco pubblicato da Francesco Sarcina. "Non ho letto il libro del mio ex marito. Prima divoravo libri, adesso ho poco tempo e lo dedico ai classici. Quindi me lo sono perso", ha dichiarato ironicamente l'influencer.

Francesco Sarcina e la verità sul tradimento di Clizia con Scamarcio

A Live non è la D'Urso Clizia e Paolo hanno visto alcuni estratti del libro del leader delle Vibrazioni: "Lei voleva rimettere in carreggiata la sua carriera a iniziò a pregarmi di darle una mano, perché aveva beccato un aggancio per partecipare a Pechino Express, però l’avrebbero presa solo se fossi andato anch'io. La mia impressione era che lei lo stesse facendo solo perché aveva bisogno di aumentare il numero dei suoi followers. Dalla disintossicazione in poi, Clizia era rientrata nella mia vita e una sera, dopo un concerto, scesi dal palco e andai verso di lei, sfinito e felice. L’abbracciai ma notai subito un broncio. Le feci un cenno come a dire 'Che c’è?'. Lei mi guardò storta poi brontolò 'Non mi hai nemmeno ringraziata'. Io rimasi a bocca aperta. Ma davvero? Adesso le cose devono andare per forza così? Adesso se una cosa non la metti in mostra non esiste, giusto? Non può esistere uno spazio nostro, mio e tuo, uno spazio in cui ci sono le cose che non mostriamo a nessuno? E la risposta è no, non può. La cifra del suo mondo era quella". A questo e molto altro ha dovuto Clizia.

La verità di Clizia Incorvaia

Clizia ha serenamente risposto a quanto sentito affermando che siano tutte "fantasie": "La scrittura è un processo creativo pazzesco. Io posso dire di essere lo Stregatto, Mago Merlino, c’è molta creatività. Scrive canzoni grandiose ed è un artista immenso. Devo dire ci sono degli spunti reali ma poi si sviluppano fantasie molto lontane dalla realtà".

Clizia è stata accusata, e per questo presa di mira dai social, di aver tradito il suo ex marito con uno dei loro testimoni di nozze: Riccardo Scamarcio. L'influencer continua a negare tutto ciò affermando che il bacio ci fu quando lei e Sarcina già non stavano più insieme. "Avevamo deciso di raccontarci tutto quando ci lasciammo e così gli raccontai del mio essermi avvicinata a Riccardo, noi non stavamo già più insieme". "All’epoca subii una gogna mediatica. Venivo additata come una poco di buono solo per un momento di debolezza. I panni sporchi li lavo a casa. Sul mio matrimonio non ho fatto alcun annuncio, ho solo risposto in quel periodo la gente mi insultava per strada, soffrivo come un cane".