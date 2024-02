Chiara Ferragni da Fazio, il Codacons chiede il sequestro della trasmissione Che tempo che fa

"Appare di per sé inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio a un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani". Così una nota del Codacons, pronto a chiedere il sequestro della trasmissione 'Che tempo che fa', se non sarà annullata l'ospitata di Chiara Ferragni prevista per il prossimo 3 marzo.

"La cosa più grave - spiega la nota - è che la Ferragni potrebbe parlare da Fazio del caso del pandoro Balocco senza alcun contraddittorio, riportando solo il suo punto di vista sulla vicenda a discapito dei telespettatori che da casa vedranno il programma. Un'offesa anche verso il lavoro dei magistrati milanesi che stanno svolgendo indagini complesse e delicatissime. Proprio nel rispetto del ruolo della magistratura, Fazio avrebbe dovuto astenersi dall'invitare l'influencer in trasmissione".

La diffida del Codacons

L'associazione dei consumatori ha quindi presentato una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l'ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contraddittorio con l'influencer sul caso del pandoro-gate. Se la rete non accoglierà la richiesta, l'associazione di Carlo Rienzi è pronta a far partire un ricorso d'urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione.

Giorni difficili per Chiara Ferragni

Sono giorni difficili per la più seguita influencer italiana. Mentre la magistratura indaga ancora sul "caso Balocco", si rincorrono voci sulla fine della relazione con il cantante Fedez. In queste ultime ore, sul suo profilo Instagram, l’imprenditrice digitale ha mostrato la foto della sua mano sinistra senza l’anello. Ha cambiato anche la sua immagine profilo, scegliendone una dove è sola insieme ai suoi figli, Leone e Vittoria.