Fedez risponde al Codacons: il video è divertentissimo e coinvolge anche Chiara Ferragni / VIDEO

Codacons chiama Fedez risponde. La sua risposta si è fatta attendere ma alla fine è arrivata e invece arrabbiarsi ha deciso di usare l'ironia e nel realizzare il breve video, fatto con TikTok, ha coinvolto anche la moglie Chiara Ferragni che interpreta la parte dell'avvocato.

Lo ricordiamo il Codacons ha accusato Fedez e il video di Mille di pubblicità occulta a discapito dei consumatori e a favore di Coca-Cola.

"Dopo aver tempestato i suoi follower di messaggi pubblicitari attraverso la sua pagina Instagram, essere salito sul palco del primo maggio promuovendo il marchio Nike e aver abbracciato la causa del Ddl Zan in concomitanza con il lancio della sua linea di smalto per uomo, il rapper – assieme ad Achille Lauro e Orietta Berti – ha pubblicato nei giorni scorsi la canzone 'Mille', accompagnata da un videoclip che è una vera e propria incitazione al consumo di Coca-cola, oltre che una pubblicità camuffata da brano musicale che viola le regole disposte dall’Antitrust".

La risposta di Fedez al Codacons

Come accennato non si tratta di una risposta verbale, ma video. Chiara Ferragni, con un filtro che le ha cambiato il volto allargandolo e aggiungendole la barba, interpreta l'avvocato di Fedez che gli comunica delle buone notizie: "Abbiamo vinto la causa contro il Codacons" e in sottofondo si sente proprio la parte del testo della canzone dove viene citata la Coca-Cola. Poi il rapper si inquadra e canta in lipsync "hai risolto un bel problema e va bene così" (altro pezzo della canzone Mille) con una faccia un po' afflitta poichè, subito dopo, compaiono i titoli di alcuni giornali che riportano la notizia della nuova accusa del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.

La storia successiva al video è una foto di Leone, il figlio di Ferragni e Fedez, con un'espressione scocciata con scritto "Io così".

Qui sotto il video pubblicato da Fedez nelle sue storie Instagram