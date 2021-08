"Aurora Ramazzotti torni a parlare di alpaca e non di sesso, maestra improvvisata": l'attacco vip furioso

50 sfumature di Aurora Ramazzotti. Su Instagram l'influencer non si risparmia e si mette in gioco in tutte le salse: dall'allenamento ai momenti esilaranti con i suoi gatti, le serate con gli amici, la convivenza con il fidanzato, i balletti con mamma Michelle fino ai consigli sull'amore e sul sesso che dà nella sua ormai famosa 'rubrichetta', come la chiama lei.

Una rassegna delle domande più interessanti delle sue follower, indecise se tornare o meno dall'ex ma anche curiose di scoprire la posizione migliore per avere un orgasmo o di sapere cosa ne pensa Aurora del sesso anale, per dirne qualcuna. E la Ramazzotti dispensa consigli, che ad onor del vero sono più un modo divertente per sdoganare tabù che pareri veri e propri, o peggio lezioni di sessuologia come invece le rimprovera Caterina Collovati.

"Aurora, lascia temi delicati e torna a raccontarci degli alpaca"

La giornalista, sempre su Instagram, spara a zero sulla rubrica a luci rosse: "Fin quando Aurora Ramazzotti ci spiegava quanto turbata la lasciassero i fischi degli sconosciuti per strada (cat calling) passi, fin quando ci ammorbava sull'importanza di accettarsi e mostrarsi con l'acne passi, fin quando quest'estate esibiva il suo lato B più del volto passi, ha l'età per farlo - scrive in un post - Ma ora basta direi. La versione sessuologa spinta: no". E continua a colpire duro: "Se la colpa delle difficoltà dei Millenial nel far sesso fosse proprio di queste maestre improvvisate? Suvvia Aurora lascia i temi cosi delicati ai sessuologi veri e torna a raccontarci degli allevamenti di alpaca come facevi dagli schermi di tv8 quest'inverno. Eri molto brava". Una considerazione che raccoglie molti consensi (di boomer, a occhio e croce).

Il post di Caterina Collovati