"Come rinfrescare l'auto velocemente", boom di visualizzazioni per il video su TikTok. Il segreto dell'esperto

Sono giorni di grande caldo in Italia (d'altronde siamo in estate, potrebbe dire qualcuno). I consigli degli esperti sono sempre gli stessi, tra cui quello di evitare di uscire nelle ore più calde. Ma è pur vero che, con queste temperature, vorrebbe dire sostanzialmente non uscire mai. Se invece è necessario ed è altrettanto necessario prendere la macchina, cosa si può fare per far sì che l'aria calda all'interno del veicolo fuoriesca velocemente? Ecco il consiglio di Vincenzo Schettini, meglio noto come "La Fisica Che Ci Piace".

Il consiglio dell'esperto

Già lo scorso anno, il professore di fisica e conduttore televisivo, aveva realizzato un video simile. Adesso ha deciso di riproporlo, riscuotendo un ottimo successo (2,4 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore). Si intitola: "Grande caldo. Sapete rinfrescare l'auto velocemente?". Poi, nella didascalia a corredo, si legge: "Come possiamo rinfrescare l'auto in pochi minuti? È una questione di fisica".

"Ma chi entra in macchina? Che caldo", esordisce nel filmato Schettini. Che poi spiega: "Il surriscaldamento dell'auto è causato, come per il nostro pianeta, dall'effetto serra. La luce solare entra nell'auto e viene assorbita dai sedili e da tutti gli oggetti all'interno e poi riemessa sotto forma di raggi infrarossi. I vetri riflettono questa radiazione, che rimane così intrappolata nella macchina e la riscalda". "Pensate che in una giornata in cui si raggiungono i 35 gradi, l'auto può arrivare anche oltre i 50 gradi Celsius - spiega l'esperto -. Per questo motivo, è importante cercare di prevenire usando gli schermi argentati che, avendo il compito di riflettere la luce solare, diminuiscono l'effetto serra".

"Non si deve utilizzare immediatamente l'aria condizionata". Il video

E l'aria condizionata? "Per raffreddare la macchina, non è efficiente utilizzare immediatamente l'aria condizionata. La prima cosa da fare è liberarci dall'aria riscaldata e per farlo serve generare una corrente. Come? Aprite il finestrino del lato passeggero e usate lo sportello del lato conducente come soffietto. Agitandolo con movimenti rapidi di apertura e chiusura, favorirete il riciclo dell'aria, rinfrescando la vostra macchina". Lo stesso contenuto è stato pubblicato anche sulla pagina Instagram del professore.