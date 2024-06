Come si sono conosciuti Ultimo e Jacqueline: "Innamorati senza baciarci"

Da quando hanno annunciato che diventeranno genitori, i fan sono letteralmente impazziti ed è comprensibilmente cresciuta l'attenzione sulla loro storia d'amore. Si sta parlando di Niccolò Moriconi - in arte Ultimo - e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo (figlia di Heather Parisi e dell'ex marito Giovanni Di Giacomo). Due giovani che si amano, una bella storia d'amore coronata dall'arrivo di un bebè, annunciato in pubblicamente durante un recente concerto del cantautore romano. Ma come si è conosciuta la coppia?

Ultimo svela come ha conosciuto Jacqueline

Il loro amore è nato qualche anno fa, in un momento delicato per il cantante, che si era da poco lasciato con la storica fidanzata Federica Lelli. In un'intervista dello scorso anno al Corriere, tornata logicamente alla ribalta in questi giorni di grandi emozioni, Ultimo aveva raccontato: "Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: 'Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?'. Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America"

Quindi aveva aggiunto: "Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America".

Il racconto di lei

Anche Jacqueline Luna Di Giacomo aveva raccontato com'è nato l'amore tra lei e Ultimo: "Niccolò è entrato nella mia vita come un regalo di Natale, il giorno di Natale con un messaggio a dicembre del 2020, quindi in piena pandemia, un momento particolare per tutti dal punto di vista relazionale e mentale. Quando si presentò a Trastevere per la prima uscita ci siamo fatti una passeggiata e abbiamo parlato, parlato e parlando tra sconosciuti è scattato qualcosa".

"Andando all'aeroporto la mattina del 4 gennaio mi arrivò uno dei messaggi più belli che mi abbia mai scritto, era tipo 'Quello che è stato è talmente tanto che viverlo così a distanza toglierebbe quello che di speciale c'è'. Dopo nemmeno due settimane a Los Angeles arriva una scatola rossa con dentro una chiavetta usb, una lettera scritta a mano e quello che poi ho scoperto essere il testo della canzone 'Il filo che ci unisce'. Ci stavamo per rivedere da innamorati persi che, però, non si erano mai baciati o abbracciati. Siamo andati al mare, in barca al tramonto e da lì è nata una favola", le parole di lei nel documentario su Prime Video dedicato al cantante.