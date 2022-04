Incidente Eva Henger: morte due persone. Come sta e le prime notizie dall'ospedale

Come sta Eva Henger dopo l'incidente? Dopo le prime, allarmanti indiscrezioni circa il sinistro, ora arrivano le prime notizie in merito alla dinamica del fatto e alle condizioni della showgirl, che al momento dell'impatto si trovava insieme al marito Massimiliano Caroletti. A spiegare come stanno Eva Henger e suo marito e le dinamiche dell’incidente è stato Roberto Alessi, che è intervenuto a Pomeriggio 5. La vicenda è accaduta ieri in Ungheria, terra d'origine della ex attrice a luci rosse.

Ospite di Barbara d'Urso, nel talk in onda nel pomeriggio di Canale 5, Alessi ha spiegato perché Eva si trovava in macchina in quel momento e dove era diretta: "Erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer - ha dichiarato - Doveva essere una sorpresa. Hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina con un uomo di 70 anni e una donna di 68. Purtroppo questa coppia è morta sul colpo. Eva e suo marito sono stati salvati dalla cintura di sicurezza". Luogo dell'incidente è, precisamente, la città di Kaposvar. Con loro, dunque, non c'era Jennifer, la figlia nata dodici anni fa.

Quindi i dettagli circa la condizioni della coppia. "Non sono in pericolo di vita - assicura immediatamente Alessi - Sono stati immediatamente portati in ospedale con l’elicottero, in due ospedali diversi perché non potevano usare lo stesso eliporto. Massimiliano ha la frattura dello sterno e non dovrebbe essere operato. Eva ha rotto braccio, tallone e femore. Dovrebbe essere operata". Previsto un intervento: "Eva sarà operata lunedì o comunque non immediatamente. Lei è sotto shock ma è molto presente. Pare che la macchina dei due coniugi stesse facendo un sorpasso di un camion. Per cui è andata sulla corsia opposta e si è scontrata frontalmente con la macchina di Massimiliano e Eva".

Proprio in queste ore, è previsto l'approdo di Mercedesz Henger - primogenita 30enne di Eva nata dall'amore per il regista Riccardo Schicchi - in Honduras, ovvero all'Isola dei famosi, reality in onda su Canale 5 in cui è stata reclutata come nuova naufraga. Ebbene, se in un primo momento la ragazza ha valutato l'ipotesi di disertare il programma, la mamma l'avrebbe convinta a restare: "C’è stata una lunga videochiamata tra Mercedesz e la madre, che l’ha voluta tranquillizzare. Mercedesz non voleva più continuare, le ha detto di stare calma perché è il suo lavoro e che deve tornare vincitrice anche per lei", ha concluso Alessi.