Fedez: "Check prima di partire". Ecco come sta il rapper

Di recente Fedez è stato nuovamente ricoverato in ospedale. La notizia, circolata velocemente nella giornata di giovedì 11 luglio, aveva creato apprensione. Il rapper, infatti, si trovava al Policlinico di Milano (dov'è stato dimesso il giorno successivo) per un'emorragia interna. C'è chi aveva parlato di un abuso di alcol, chi di droghe. Su questo punto in particolare è poi intervenuto Fedez, smentendo categoricamente.

Adesso, lo stesso Fedez ha voluto aggiornare i follower (14,2 milioni su Instagram). "Check prima di partire. Prossimi dj set confermati. Daje", le parole del rapper in una Instagram story postata ieri, lunedì 15 luglio. Parole di rassicurazione e speranza per Fedez, 34 anni, papà di due bimbi meravigliosi (Leone e Vittoria). Attualmente Fedez si trova in Sardegna, in una meravigliosa villa a Porto Cervo.

Cos'aveva detto il dottore

Prima di Fedez, un'altra persona che lo conosce bene era già intervenuta per fare chiarezza su alcuni aspetti. Si tratta di un professionista e, nella fattispecie, del suo ex medico Marco Antonio Zappa, fino a gennaio 2024 direttore dell'Uoc di Chirurgia generale dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano. "Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo. Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti non sono affatto dovuti all'abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo", le parole di Zappa all'Adnkronos.

Zappa è stato il chirurgo che ha operato nel settembre 2023 Fedez per l'emorragia da due ulcere e che l'artista ringraziò pubblicamente. "Voglio dire chiaramente che il sanguinamento da anastomosi gastrodigiunale dopo intervento di duodeno-cefalo-pancreasectomia è un'evenienza che si può riscontrare in una discreta percentuale di casi, anche a distanza e più di una volta", le parole del dottore.