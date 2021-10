Come sta la figlia di Fedez e Ferragni: il messaggio di Chiara dall'ospedale

Dopo il lungo silenzio che da diverse ore allarmava i follower, finalmente Chiara Ferragni ha deciso di scrivere un messaggio per rassicurare quanti le domandano informazioni circa il ricovero della figlia Vittoria. Lo ha fatto ieri sera su Instagram, piattaforma da cui sia lei che il marito Fedez erano ormai spariti da dodici ore come mai era accaduto prima.

"Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri", scrive Ferragni che non aggiunge alcuna foto al testo. E ancora: "Passo dopo passo Vittoria migliora, e speriamo che continui a farlo anche nei prossimi giorni", digita ancora. Ad essere sparita è, peraltro, anche la fotografia in cui l'influencer si era immortalata giorni fa in ospedale con la piccola.

Poche stringate righe che non aggiungono dettagli circa le condizioni di salute della bimba ma che senza dubbio funzionano da rassicurazione ai quaranta milioni di follower dei Ferragnez. Tutto tace invece sul fronte Fedez.

I problemi di salute di Vittoria, dall'inizio

Vittoria è stata ricoverata l'altro ieri sera dopo che, nella serata precedente, era stata mandata a casa dall'ospedale. Il motivo è da ricercare in un virus che le avrebbe passato il fratellino Leone e che, se nel bambino più grande (tre anni) non ha avuto effetti troppo preoccupanti, nel caso della piccola, che ha sette mesi, si è rivelato foriero di complicazioni. Ora la bimba è sotto osservazione medica. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di mamma e papà.