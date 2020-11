Gerry Scotti ricoverato, un amico rompe il silenzio: "Non vede l'ora di uscire"

Il popolare conduttore è ricoverato da dieci giorni in un ospedale milanese: finito in terapia intensiva, ora le sue condizioni sembrano migliorate

Come sta Gerry Scotti? Nelle ultime ore hanno fatto il giro della rete notizie allarmanti a proposito del popolare conduttore, finito in terapia intensiva a causa del Covid. Ora però il presentatore starebbe meglio. A confermarlo è Alvise Borghi, storico autore di Gerry.

Come sta Gerry Scotti

Borghi è intervenuto a Radio Deejay ai microfoni della trasmissione 'Deejay chiama Italia' condotta da Linus e Nicola Savino. Agli speaker che gli chiedono come sta Gerry, l'uomo risponde: "Sta meglio e scalpita per ritornare al posto di comando". Poche, stringate parole, dichiarato col sorriso sulle labbra, che però permettono di tirare un sospiro di sollievo. Sono le uniche dichiarazioni che al momento sono circolate a proposito dello stato di salute di Scotti: i colleghi, infatti, si sono per ora trincerati nel riserbo assoluto in segno di rispetto.

Gerry Scotti e il Covid

Dopo il peggioramento delle sue condizioni, Scotti, 64 anni, ha trascorso circa dieci giorni in un ospedale milanese, fino ad aggravarsi a causa di difficoltà respiratorie e a finire in terapia intensiva. A raccontarlo è stato ieri sera il sito TPI, che però ha precisato: "nelle ultime ore la sua situazione è andata per fortuna migliorando ed è stato trasferito in un altro reparto". La notizia della positività era arrivata invece lo scorso 26 ottobre, attraverso un post pubblicato dal diretto interessato su Instagram (Sono sotto controllo medico", scriveva). Da allora, più nessun aggiornamento ufficiale da parte sua e dei familiari.

Accanto a Gerry ci sono i familiari più stretti. Scotti è legato dal 2004 alla compagna Gabriella Perino, arrivata nella sua vita dopo la fine del matrimonio con l'ex Patrizia Grosso: i due vivono insieme in un lussuoso appartamento a Milano. Proprio di recente il presentatore ha confidato che presto diventerà nonno grazie al figlio Edoardo.