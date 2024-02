Come sta (davvero) Kate Middleton, un mese dopo l'operazione

Kate Middleton "sta bene" e la sua salute è in miglioramento. Lo ha comunicato Kensington Palace. La principessa del Galles in convalescenza nella casa di famiglia a Windsor dopo l'intervento chirurgico addominale a cui è stata sottoposta il mese scorso, non ha partecipato ieri alla commemorazione del defunto re Costantino di Grecia, ospitata dalla famiglia reale britannica nel Castello di Windsor.

Anche il principe William all'ultimo minuto ha deciso di non partecipare alla cerimonia per "motivi personali" e ha chiamato la famiglia reale greca per scusarsi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'assenza dell'erede al trono, ma sono emersi dubbi che la decisione sia dipesa in qualche misura dallo stato di salute di sua moglie.

Anche il re Carlo ha saltato la commemorazione per continuare la cura per il cancro. A guidare l’evento è stata quindi la regina Camilla. Kate non svolgerà impegni ufficiali fino a dopo Pasqua - secondo il Daily Mail Online - ma, se necessario, potrebbe lavorare dal suo letto, con il ritorno ai doveri pubblici su consiglio medico. All'inizio del mese, il tabloid britannico aveva rivelato in esclusiva che Kate si era unita al principe William e ai loro tre figli per una breve vacanza nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk.