Come sta la figlia di Chiara Ferragni e Fedez? Preoccupa il silenzio dell'influencer

Come sta la figlia di Fedez e Chiara Ferragni? Preoccupa il silenzio dell'influencer e del cantante, che ieri hanno portato di nuovo la bambina in ospedale. Da allora i loro profili social tacciono e questo allarma milioni di follower, abituati a vedere ogni momento della loro quotidianità - soprattutto familiare - e in queste ore in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di salute della piccola, che però ancora non arrivano.

La secondogenita della coppia, di appena 7 mesi, era già stata al pronto soccorso nei giorni scorsi a causa di febbre alta e difficoltà respiratorie, e rimandata a casa dopo accertamenti. Il rapper e l'imprenditrice digitale avevano rassicurato tutti, tanto da immortalare una tranquilla serata in salotto insieme alla bimba, poi domenica pomeriggio un nuovo post è arrivato come un fulmine a ciel sereno. "Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso - ha scritto Chiara - Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave. E' stanca ma sta bene".

Vittoria in ospedale per un virus

Da allora nessuna notizia. Nessun post condiviso, nessuna Instagram Stories. Una situazione che lascia col fiato sospeso i quasi quaranta milioni di follower dei due, sposati dal 2017 e già genitori di Leone, 3. Proprio da Leone la piccolina avrebbe preso il virus che ha reso necessario il ricovero. "Vittoria dovrà restare in ospedale per qualche giorno", ha fatto sapere sempre ieri Chiara Ferragni, aggiungendo: "Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo. Mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce".

Vittoria, idolo dei social

Vittoria, sette mesi, è nata il 23 marzo e da allora è diventata protagonista dei profili social di mamma e papà divenendo presto adorata dall'intera base di fan dei Ferragnez. Fan che oggi stanno col fiato sospeso, in attesa che Chiara e Fedez aggiornino sulle sue condizioni.