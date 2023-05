La verità sulla lite tra due vip, scoppiata al compleanno di Alfonso Signorini

Quando si dice "portarsi il lavoro a casa". Anche alla festa di compleanno, Alfonso Signorini ha invitato alcuni dei suoi concorrenti del Grande Fratello Vip... ma qualcosa è andato storto. Come raccontato di più parte in rete, infatti, proprio al momento del taglio della torta, è scoppiata la lite tra due vip, ovvero Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi. Ma che cosa è successo davvero tra le due? A raccontarlo è proprio la seconda, attraverso un'intervista rilasciata al quotidiano Fanpage.

Pietra dello scandalo, sarebbe stata la vicinanza al festeggiato, contesa dalle donne. "Era stato Alfonso Signorini a chiamarmi per partecipare al taglio della torta, visto che in quel momento ero fuori dal locale - spiega oggi Elenoire - Quando mi sono messa davanti, quelli che erano dietro si sono simpaticamente lamentati che li coprissi tutti. In quell’istante arriva Oriana da sotto (dico “da sotto” perché mi arriva al seno ), mi spinge e dice con arroganza “Allora mi metto io davanti”. Per questo le ho risposto “Ma dove vuoi andare che sei una nana?”. Lei si è scaldata ma stavo scherzando, non cercavo la lite. Mi ha detto che le leccavo il sedere fino a due giorni fa, cosa non vera. La signorina dimentica che sono entrata nella Casa del GF Vip prima di lei".

"La storia tra Oriana e Daniele è falsa"

Eppure, secondo Elenoire, la tensione di Oriana non sarebbe dovuta unicamente alla vicinanza ad Alfonso al momento del taglio della torta, bensì alla gelosia nei suoi confronti. L'oggetto del contendere? Daniele Dal Moro, che al momento ha una relazione con Oriana ma che, secondo Elenoire, avrebbe provato in passato attrazione nei suoi confronti. "Non abbiamo fatto sesso ma c’è stata molta intimità sotto le coperte. Carezze? Ovvio. È possibile che a Oriana abbia dato fastidio ma è accaduto prima che lei entrasse nella Casa", dichiara oggi. Quanto alla love story tra i due, sarebbe una farsa, organizzata al fine di ottenere attenzione mediatica: "Non sono mai stati insieme. I servizi fotografici fanno comodo a tutti".