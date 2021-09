Belen super sexy per il suo compleanno, le foto di Antonino al ristorante (con dedica)

I trentasette anni della showgirl, diventata mamma per la seconda volta a luglio

Una festa di compleanno accanto agli affetti più cari. E' quella organizzata nella serata di ieri da Belen Rodriguez per festeggiare i suoi 37 anni. Location è un ristorante di Milano. Al suo fianco, l'inseparabile compagno Antonino Spinalbese e la figlia appena nata Luna Marì, oltre agli amici di sempre e alla mamma Veronica Cozzani.

Il compleanno

Bellissima in tubino nero ricamato, coda di cavallo e stivali alti fino al ginocchio, Belu è stata immortalata su Instagram in versione super sexy dal fidanzato: la coppia si è divertita a fare qualche divertente scatto nella cucina del ristorante. Poi le immagini della tavolata piena di amici. Presente anche Alessandra Richizzi, fidata "facialist" di Belu, ovvero colei che si occupa della sua beauty routine.

Le foto sono state pubblicate dallo stesso Antonino: "Ti auguro un anno pieno di felicità. Buon compleanno bambola", le ha poi scritto in una dedica pubblicata sul suo account.

Belen oggi

Trentasette anni appena compiuti, per Belen si tratta di un compleanno speciale. Nella notte tra l'11 e il 12 luglio è nata la sua seconda figlia, avuta dall'ex hairstylist conosciuto proprio nell'estate precedente. Prima di lei, otto anni fa, la modella argentina era diventata mamma per la prima volta di Santiago, nato dall'amore per l'ex marito Stefano De Martino.