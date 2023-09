Compleanno di Belen Rodriguez, lei è assente dai social: la madre è la prima a farle gli auguri

Oggi, 20 settembre, è il giorno del 39esimo compleanno di Belen Rodriguez. Da alcuni giorni la showgirl è assente dai social e quindi sono in molti ad aspettarsi un 'ritorno' proprio in questo giorno speciale. Mentre le voci si moltiplicano sulla possibilità che Belen sia da qualche parte, alcuni hanno ipotizzato che possa essere volata in Argentina (come ha scritto nelle sue storie Instagram Deianira Marzano, l'esperta di gossip che per prima aveva rivelato che Elio Lorenzoni quest'estate era in vacanza con Rodriguez e famiglia), con il suo nuovo amore Elio a farle per prima gli auguri social è stata la madre Veronica Cozzani.

Cozzani su Instagram ha condiviso un carosello di foto della figlia, alcune di quando era solo una bambina e altre di lei ragazza, con la didascalia: "E il tempo passa... E sono arrivati ??i 39… Incredibile! Buon compleanno figlia del mio cuore!". L'attesa sulla prossima mossa di Rodriguez è altissima: dove sarà? con chi sarà? Non ci resta che aspettare e vedere se il giorno del suo 39esimo compleanno lo passerà con i figli e famiglia a Milano oppure in viaggio con Elio, se anche la seconda opzione si dovesse rivelare veritiera sicuramente non mancherà, al suo ritorno, una festa in famiglia.

Per la showgirl questo non è un momento semplice e come lei stessa ha rivelato in un commento sotto al suo ultimo post ha rivelato di non essere stata bene: "Si purtroppo gli ultimi messi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza", aveva fatto sapere proprio prima di 'scomparire'.