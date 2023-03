Carlo Conti compie gli anni, la dichiarazione d'amore della moglie: "Ti risposerei 1000 volte"

Oggi Carlo Conti compie 62 anni. Il conduttore toscano è stato sommerso dagli auguri, ma quelli della moglie sono stati particolarmente toccanti. Francesca Vaccaro e Conti vivono il loro matrimonio lontano dai riflettori, sono pochi i gossip su di loro e ancora meno le foto che li ritraggono insieme. Il racconto della loro storia d'amore passa principalmente dai loro profili social e per questo motivo il giorno degli auguri di compleanno o anniversario sono particolarmente emozionanti.

Con una vera e propria dichiarazione d'amore Vaccaro ha fatto gli auguri al suo grande amore: "13 marzo: auguri amore mio! Ti risposerei 1000 volte! Sei il mio amore, il mio migliore amico, la mia vita, la mia gioia, il mio angelo! Ti amo. Sempre e per sempre! Tua Francesca". Parole che non possono che scaldare il cuore e infatti, immancabile, il commento di Conti: "Amore, sempre e per sempre".

Anche in occasione dei 60 anni di Carlo, Francesca gli scrisse un dolcissimo messaggio: "Sei il mio pilastro, la mia forza, il mio conforto, la mia famiglia, il mio mondo! Auguri amore mio! Buon compleanno!".

Carlo Conti e l'amore per la moglie Francesca Vaccaro

"Non ho mai convissuto, sono sempre stato un single incallito. Giorgio Panariello e Pieraccioni pensavano che fossi l’Alberto Sordi del gruppo, che non si sarebbe mai sposato", ha raccontato di recente Carlo Conti parlando degli inizi della storia d’amore con la moglie Francesca Vaccaro. Poi la presa di coscienza arrivata di colpo una sera, quando – ha confidato- “ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta”. Determinante il consiglio dell’amica Antonella Clerici: "Poi, avevo seguito il consiglio di Antonella, che m’aveva detto: guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più".

Francesca era lì, pronta a perdonare ogni sua titubanza. "L’ha capito dai miei occhi e perché le ho detto: ti voglio sposare". E da quel momento la coppia è diventata inseparabile. Qualche anno dopo, quando Carlo ha compiuto 51 anni, è nato il primo figlio, Matteo. "Si chiama così perché vuol dire dono di Dio, lo considero un dono di Dio. È stato lo spettacolo più bello che abbia mai fatto".