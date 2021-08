Compleanno Diletta Leotta: danze bollenti con Elodie, assente il fidanzato Can Yaman

Ballerini, acrobati, performer e tanti vip per il 'White and Shine' party con cui Diletta Leotta ha festeggiato ieri sera il compimento dei 30 anni in una località vicino Catania, città natale della conduttrice. Anche la villa con piscina che ha ospitato l'evento è stata interamente allestita con addobbi e arredi bianchi e trionfi di limoni siciliani. Presenti gli amici più cari, tra cui la cantante Elodie, scatenatissima al fianco della festeggiata. Durante la serata, un colpo di scena: la conduttrice si appresterebbe a tornare in tv, su Dazn, da single, considerata la mancanza di Can Yaman.

La mise è sexy

Limoni hanno decorato anche la torta su cui Diletta ha spento le candeline a mezzanotte (il compleanno è il 16 agosto). Super sexy la mise della festeggiata: lei, con un vestito naturalmente in tema con la festa, bianco ma decorato con strass e lustrini, ha optato per un corpetto trasparente capace di mettere in risalto un decollete scultoreo; attillatissima la gonna argentata. Per l'acconciatura, Diletta ha optato per una semplice coda di cavallo. Ai piedi tacchi a spillo, su cui la conduttrice ha ballato, cantanto e poi si è dondolata su una altalena luminosa montata in giardino.

Danze con Elodie

Assieme al corpo di ballo, Diletta si è scatenata in una danza sexy insieme alle amiche Elodie, cantante, e Didy, performer. Poi Elodie ha dedicato all'amica il brano "Parole Parole" di Mina, incantando i presenti. Assente invece Belen Rodriguez, in passato molto vicina alle due con cui condivideva le notti milanesi.

Il grande assente Can

Tra i tanti amici, parenti e colleghi che hanno raggiunto la festa da varie zone d'Italia, tra cui Elodie e Daniele Battaglia, l'assenza di Can Yaman non è passata inosservata. L'attore turco, nonostante la giornata di Ferragosto renda difficile pensare che fosse impegnato su un set, non si è visto neanche nei tanti video postati nelle storie di Instagram dagli invitati. E questo proprio negli stessi giorni in cui sono iniziate a circolare insinuazioni su una relazione più ad uso dei media che animata da grandi sentimenti.

Al termine della festa, i ringraziamenti sono solo per amici e familiari. Di Can non c'è l'ombra.

I video

