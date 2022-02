Un'intera pagina del Corriere della Sera per fare gli auguri ad Elisabetta Gregoraci

Se non sapevate che oggi è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, c'è il Corriere della Sera a ricordarvelo. O meglio, c'è una intera pagina del Corriere acquistata da qualcuno che ha voluto così omaggiare la showgirl nel giorno del compleanno. Un biglietto di auguri speciale proposto come avviso a pagamento, un po' come fu quando Piersilvio Berlusconi comprò un'intera pagina di giornale nel giorno del compleanno del padre Silvio.

"Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare", si legge negli auguri a tutta pagina rivolti alla presentatrice calabrese. Che qui appare radiosa e sorridente in un ritratto posato. "8 febbraio 2022, auguri Elisabetta", si legge ancora. L'immagine è diventata presto virale in rete: "Pagina culturale del Corsera?", scherza qualcuno.

Chi ha comprato al pagina?

Ora, se Berlusconi aveva dichiarato di essere fautore dell'iniziativa, nel caso di Elisabetta il biglietto di auguri non è firmato. Ma le supposizioni del pubblico circa l'artefice si sprecano e ne individuano l'ideatore in una unica persona: Flavio Briatore, ovvero l'ex marito, manager di professione, che di certo vanta la disponibilità economica per proporre un simile cadeaux all'insegna della sobrietà.

Il rapporto tra Gregoraci e Briatore, oggi

Negli ultimi tempi, infatti, Elisabetta e Flavio si sono molto riavvicinati. Le vacanze di Natale in Kenya, dediche romantiche via social, certe indiscrezioni secondo cui lei sarebbe ancora innamorata di lui e lui starebbe cercando di riconquistarla. "Abbiamo un bel rapporto, siamo complici e ci fa piacere che Nathan (Nathan Falco, il figlio, ndr) ci veda vicini, per lui è un messaggio di serenità", ha dichiarato lei di recente, senza confermare né smentire il ritorno di fiamma. Tra i due, dodici anni d'amore, un figlio, e un matrimonio celebrato nel giugno 2008 e terminato ufficialmente nel dicembre del 2017. Chissà che il 2022 non sia l'anno del riavvicinamento definitivo.