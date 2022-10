Buon compleanno Fedez, la festa di compleanno (anche in piscina) e le parole di Chiara

Fedez oggi compie 33 anni. Ieri sera per festeggiare il grande giorno ha organizzato una festa di lusso all'Hotel Principe di Savoia a Milano. Tra gli ospiti non potevano mancare Tananai, ormai grande amico di Fedez, e The Lazzino il rapper che Federico ha voluto anche sul palco del suo concerto in piazza Duomo a Milano. Gli invitati dei Ferragnez hanno avuto accesso alla piscina e alla terrazza. Sia Chiara Ferragni che Fedez hanno condiviso molte foto della serata, una anche divertente in cui i due si stavano baciando e Tananai stava interpretando il terzo incomodo reggendo dei palloncini gonfiati con l'elio.

Una grande torta di compleanno con i frutti di bosco, The Lazzino che ha suonato il pianoforte e ovviamente non sono mancati i momenti romantici con Chiara, i due sono stati immortalati da Chiara Biasi mentre si stavano baciando e la foto è stata prontamente condivisa sui social.

Chiara poi ha voluto augurare buon compleanno al marito e così su Instagram ha scritto: "Tanti auguri all'amore della mia vita, l'uomo che ha cambiato la mia vita sei anni fa e che mi ha aiutata a creare la nostra famiglia dei sogni. Ai futuri felici e appassionati anni che passeremo insieme". Anche Fedez ha condiviso un pensiero nel giorno del suo 33esimo compleanno, il rapper ha pubblicato uno scatto che lo immortala con Chiara e i loro bambini, Vittoria e Leone: "Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato".