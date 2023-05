Fiorello compie gli anni, la figlia gli fa una sorpresa in diretta: lui si commuove, il video

Una puntata di Viva Rai2 un po' diversa perché oggi, 16 maggio, è il compleanno del suo ideatore e conduttore. Rosario Fiorello festeggia 63 anni e alle prime luci dell'alba a farlo commuovere ci ha pensato la figlia Angelica che a sorpresa, dal tetto della struttura in via Asiago a Roma, ha suonato in pubblico per il suo papà. Ha scelto di dedicare a Fiorello una dolce versione di Io vagabondo dei Nomadi: il mattatore della tv è rimasto senza parole e l'emozione l'ha portato a commuoversi. Non era la prima volta che Angelica, 16 anni, partecipava al programma mattutino del padre: il 20 marzo si trovava lì quasi in incognito fino a quando Fiorello le passò il microfono per lanciare la pubblicità.

La festa è poi continuata con il collegamento con altri due vip che sono nati nello stesso giorno di Fiore: Claudio Baglioni e Laura Pausini. Infine ha fatto il suo ingresso una torta portata da una Marylin Monroe/Ilenia Pastorelli che ha intonato Happy birthday.

Fiorello, l'amore per la moglie e la figlia

Fiorello e Susanna Biondo si sono sposati nel 2003 dopo sette anni di amore. I due 16 anni fa sono diventati genitori di Angelica e così la loro famiglia si è allargata. Biondo era già mamma di Olivia, nata dalla relazione con Edoardo Testa. Solitamente i due sono molto riservati e infatti sulla loro vita privata si sa solo lo stretto necessario, lo scorso 21 aprile però Rosario ha deciso di fare uno strappo alla regola per fare gli auguri di compleanno alla compagna: ha condiviso una foto di loro mentre si baciavano, nessuna parola aggiunta, basta quell'immagine a raccontare il loro amore.