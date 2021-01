Giulia De Lellis non rinuncia al compleanno in famiglia (in tempo di Covid) | FOTO

Per una come lei, molto legata agli affetti, non poteva bastare una serata in love con il nuovo compagno Carlo Gussa per festeggiare il 25esimo compleanno. Ecco che Giulia De Lellis, in tempi di coronavirus, ha approfittato di un lavoro su Roma per ritagliarsi del tempo da passare con la famiglia e fare una festa formato famiglia.

L'abitazione dei genitori è stata quindi allestita di tutto punto (ha ricreato un'atmosfera di bosco incantato come richiesto dall'adorata nipotina Matilde) e lunedì sera ha spento le candeline attorniata dall'affetto di mamma, papà, sorella, fratello e le nipoti.

L'influencer da oltre 4 milioni di followers ha documentato il tutto nelle sue stories ma ha anche precisato di aver fatto tutto in sicurezza, sottoponendosi a tampone-Covid che è risultato negativo.

Certo è che autorizzata dagli spostamenti per lavoro ha lasciato Milano, zona rossa, per raggiungere Pomezia, zona arancione, e festeggiare con la sua famiglia (non convivente); spostamenti che hanno creato anche qualche disappunto.