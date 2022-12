Compleanno Lorella Boccia: il regalo del marito Niccolò è un sogno ad occhi aperti

"Il bello dell’invecchiare è che in questo giorno puoi chiedere tutto quello che vuoi", scrive sui social Lorella Boccia nel giorno del suo 31esimo compleanno. Ma per lei non c'è stato bisogno di chiedere: ha pensato a tutto il marito Niccolò Presta, che nella serata di ieri le ha detto di fare la valigia perché i due si sarebbero recati in un posticino segreto in cui trascorrere qualche ora di intimità. Un po' di relax di coppia in un giorno così speciale, con la figlioletta Luce Althea, 1 anno e tre mesi, che sarebbe rimasta tra le braccia di zia Anna, in arrivo da Napoli. E così è stato.

A condividere la meraviglia della destinazione a sorpresa è oggi la stessa Lorella attraverso il suo profilo Instagram. "Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo?", scrive la ballerina e conduttrice a corredo di un video in cui mostra il resort da favola in cui il maritino, con cui è sposata da tre anni, l'ha condotta. E dice bene. Presta - figlio del famoso manager di spettacolo Lucio - ha prenotato per entrambi una stanza a picco sul lago, con tanto di vasca idromassaggio in terrazza e spa privata, per bollenti (e sensuali) bagni di coppia. Al di sotto del balcone, poi, una location paradisiaca, dove l'azzurro del mare si confonde con l'azzurro della piscina presente in struttura. Un calice di vino bianco, un brindisi ai 31 anni appena arrivati, e la serata è pronta a cominciare.