Maria De Filippi "segreta": il compleanno piccante tra rose e peperoncini (FOTO)

Maria De Filippi così non l'avevamo mai vista. Abituati come siamo ad osservarla mentre, algida, conduce le sue trasmissioni televisive, desta stupore vederla in 'versione casalinga'. Ed eccola allora immortalata dal settimanale Chi, nel giorno del suo compleanno, mentre si appresta a comprare rose e peperoncini dal fioraio di fiducia. La domanda sorge spontanea: la presentatrice ha in vista una serata piccante oppure si tratta solo di un rito scaramantico?

Il compleanno piccante di Maria De Filippi

De Filippi ha compiuto 59 anni lo scorso 5 dicembre, nella riservatezza più assoluta, proprio come è tipico del suo stile discreto. E così i paparazzi si sono fiondati nel quartiere di Roma in cui abita per scovarla in qualche scatto insolito. Pare proprio che la presentatrice, in abiti casual, con cappotto lungo leopardato, tuta e mascherina scura, si sia fatta il regalo da sola: dopo aver vagliato diversi fiori per la scelta, l'occhio e il portafiglio cadono su banalissime Stelle di Natale e su un gran mazzo di peperoncini. Il titolo del servizio è 'Il compleanno piccante di Maria De Filippi'.

Ad aspettarla a casa immaginiamo Maurizio Costanzo, con cui è sposata da oltre trent'anni e con cui ha avuto il figlio Gabriele. Tanti gli auguri arrivati a Maria per l'occasione. Su tutti hanno colpito quelli di Emma Marrone, con cui da sempre c'è un'amicizia speciale oltre che una collaborazione professionale. "Buon compleanno, madre", ha scritto la cantante salentina, lanciata proprio da Amici, il talent prodotto da Maria De Filippi ed oggi tra le cantanti più affermate nel mondo dello spettacolo.