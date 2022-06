Buon Compleanno Meryl Streep: 5 curiosità (che non ti aspetti) sull'icona del cinema

Camaleontica, emozionante, viscerale. Le sue interpretazioni hanno fatto la storia del cinema e le hanno regalato ben tre premi Oscar, oltre che innumerevoli altri riconoscimenti. Stiamo parlando di Meryl Streep, l'iconica attrice di Hollywood che, nella sua lunga carriera, si è fatta amare sia dalla critica che dal pubblico diventando uno dei nomi più desiderati dai registi e più richiesti dagli spettatori. Oggi, quest'incredibile donna, che dal New Jersey si è fatta strada nel mondo del cinema studiando duro e non avendo mai paura di essere se stessa, compie ben 73 anni e, per celebrarla, vogliamo raccontarla così, con cinque curiosità inedite sulla sua vita privata e sulla sua infanzia. Ecco allora chi è, e chi è stata, Meryl Streep oltre al personaggio, oltre all'icona, oltre all'immagine pubblica.

1. Il suo vero nome non è Meryl

Innanzitutto sfatiamo un mito, il vero nome di Meryl Streep non è questo. L'attrice, infatti, nasce come Mary Louise, il 22 giungo del 1949. Il nome Mary è stato scelto per rinnovare quello di sua madre, una art editor e di sua nonna, entrambe chiamate Mary. Il secondo nome Louise, invece, viene dal nome della migliore amica di sua madre, Louise Buckman. E allora da dove viene il nome Meryl con cui la conosciamo tutti? Da un nomignolo innventato da suo padre, una crasi tra i due nomi Mary e Louise.

2. Voleva fare l'avvocato ma...

Non tutti lo sanno ma Meryl, prima di decidere di fare l'attrice, aveva pensato di fare l'avvocato e iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Peccato, però, che il giorno del colloquio d'ammissione al College, Meryl non si svegliò in tempo e prese, questa cosa, come un segno del destino che le diceva che non si trattava della strada giusta per lei (e aveva ragione).

3. A 12 anni cantava l'opera

Ebbene sì, Meryl Streep a 12 anni era una cantante d'opera e lo è stata per ben 4 anni. La piccola Meryl, dopo aver notato le sue doti canore durante una recita scolastica, decise di prendere lezioni di canto lirico con la nota vocal coach Estelle Liebling. Dop quattro anni, però, mollò il canto lirico perché, a detta sua, "cantava cose che non capiva e non sentiva".

4. È stata cheerleader e reginetta del ballo

Tra le tante cose fatte da Meryl nella sua vita c'è stato anche il cheerleading. Durante i suoi anni scolastici alla Bernards High School, Meryl ha fatto la cheerleader per i Mountineers ed è stata anche eletta reginetta del ballo nel suo senior year.

5. La sua famiglia ha fondato la Pennsilvanya

Utlima curiosità su Meryl Streep: la sua famiglia ha fondato lo Stato della Pennsilvanya. La Streep, infatti, è la cugina di secondo grado di William Penn, il fondatore dello stato della Pennsylvania e i documenti mostrano che la sua famiglia è stata tra i primi acquirenti del terreno di questo particolare Stato degli Stati Uniti.