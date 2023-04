Santiago compie 10 anni: la festa a Napoli con Belen e Stefano. "Finalmente la famiglia è riunita"

Sono passati dieci anni da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono diventati genitori. Dieci anni in cui la coppia si è lasciata e ripresa più volte, tenendo però sempre con sé un grande obiettivo: il bene del figlio Santiago, preservato in ogni modo affinché il piccolino non potesse risentire delle tensioni in corso. Ed oggi che la showgirl e il conduttore sono ormai tornati insieme in modo stabile, mamma e papà hanno deciso di organizzare per il loro piccolino una festa indimenticabile a Napoli, insieme a tutta (ma proprio tutta) la famiglia.

A raccontare la giornata di ieri sono proprio Belen e Stefano via social, più orgogliosi che mai della giornata che hanno allestito per il loro bambino, che diventa ogni giorno più grande. Per l'occasione le due famiglie si sono riunite, dopo le tensioni del passato: ci sono Veronica e Gustavo, genitori di della conduttrice argentina, e ci sono anche Mariarosa ed Enrico, genitori del ballerino napoletano. Il clima è dei più radiosi, tutti si divertono in questa ritrovata serenità. Location è una meravigliosa villa a Napoli, tanto che poi nel pomeriggio la famiglia si è immortalata sul lungomare, alle prese con una passeggiata.

Grande salone con vetrate, meraviglioso giardino dal prato curato, una spaziosa veranda. La festa non poteva che essere a tema basket, lo sport praticato dal bambino. A dominare quindi i colori arancione e nero, tipici del pallone di basket, presenti sui festoni ma anche sulla torta a forma di canestro. Tutt'intorno familiari e amichetti ma soprattutto il sorriso di mamma e papà, entrambi in abiti casual. E c'è anche Luna Marì, la sorellina di Santiago, la bimba nata dall'amore tra Belen e Antonino Spinalbese, ex compagno a cui è stata legata durante la crisi vissuta con Stefano.

"Buon compleanno, mi amor", scrive Belen in spagnolo, su Instagram. Belen che non ha mai smesso di credere nella riconciliazione con Stefano e che non ha mai smesso di amarlo. Dal primo incontro ad Amici, quando lui era ballerino e lei showgirl, sono passati ormai undici anni: nel mezzo ci sono state tre crisi, ma ora sembrano all'orizzonte. Il sole è tornato e splende sulla festa organizzata a Napoli. "Finalmente la famiglia è riunita", commentano i follower.