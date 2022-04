Compleanno Tomaso Trussardi: gelo con l'ex moglie Michelle Hunziker

Ai tempi dei social network, anche l'amore si misura in "like". Soprattutto quello dei personaggi dello spettacolo. E soprattutto quello di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ufficialmente nel mirino dei pettegolezzi dopo la separazione arrivata ad inizio gennaio al termine di una relazione durata circa undici anni. E' questo il motivo per cui suona "sospetto" il gesto, anzi il "non gesto" della showgirl nel giorno in cui l'imprenditore compie 39 anni, cioè oggi. Sì perché mentre alcune settimane fa Tomaso aveva fatto i suoi migliori auguri di buon compleanno all'ex moglie, lasciando intendere che i rapporti tra i due erano sereni, stavolta gli auguri di Michelle sono mancati.

E sono tanti i messaggi arrivati a Tomaso in questa giornata speciale. Tanti, fatta eccezione per quello dell'ex moglie, che invece ha preferito immortalarsi in svariati selfie sul suo profilo Instagram, schivano completamente la ricorrenza. Ad evitare gli auguri anche Aurora Ramazzotti, il cui rapporto con Tomaso nelle scorse settimane è stato al centro dei pettegolezzi. Unico della famiglia Hunziker a ricordarsi del suo compleanno è stato Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora e collaboratore professionale di Trussardi, appunto.

Fuori dal "clan Hunziker", tanti i biglietti d'auguri virtuali arrivati all'imprenditore. Dalla sorella Gaia ad amici e conoscenti. Su tutti, ovviamente, spicca quello di Elisabetta Franchi, per ovvi motivi. Ovvero sia perché Elisabetta è un volto molto noto sui social in virtù della sua professione di stilista e sia perché a gennaio, proprio a ridosso della separazione tra Tomaso e Michelle, si parlò di una liaison tra il manager e una collaboratrice di lei (presto smentita).

Insomma, Tomaso è circondato d'affetto ma manca - almeno pubblicamente - quello di Michelle. Michelle a cui, invece, lo stesso Tomaso aveva dedicato tenere parole nel giorno del suo 45esimo compleanno. Auguri ad una donna meravigliosa", aveva scritto, anche se i due si erano lasciati da poche ore (almeno pubblicamente, ancora una volta, visto che di recente si è parlato di una nuova fiamma per Michelle, accesa con tale Giovanni Angiolini, già un anno fa).

Certo, un messaggio mancato non basta a far gridare alla lite tra i due ex coniugi. A marzo, infatti, i due hanno festeggiato insieme il compleanno della figlia Celeste. Un piccolo party a Milano che ha sancito la serenità de rapporti. Ma si sa: per trovare un reale equilibrio dopi undici anni d'amore, otto di matrimonio e due figli, ci vuole tempo. Ne devono passare di compleanni, insomma.