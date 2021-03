Andreas Muller e Veronica Peparini, festa di compleanno “tamponata”: le foto sui social

Su Instagram le foto della coppia in un giorno speciale, celebrato nel rispetto di tutte le regole vigenti in tempi di emergenza sanitaria

Proprio un compleanno da ricordare quello che Veronica Peparini ha festeggiato domenica 28 febbraio, per la cifra tonda (50 il numero simboleggiato dalle candeline sulla torta), ma anche e soprattutto per l’affetto da cui si è lasciata circondare in un giorno così speciale, impreziosito dalla presenza delle persone a lei più care, tra cui, naturalmente il fidanzato Andreas Muller.

La festa di compleanno di Veronica Peparini

La prof di Amici ha festeggiato sì, ma senza eccessi e nel rispetto di tutte le norme vigenti in questo periodo di emergenza sanitaria: “Un pranzo in famiglia nel pieno rispetto delle regole anti COVID. Tutti tamponati e all’aria aperta”, ha precisato il ballerino a corredo degli scatti che su Instagram lo mostrano con la compagna: “Spero nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, che tu possa ricordarti questi giorni. Sei speciale per tanti...”. Pronta la replica della festeggiata, grata al compagno per la riuscita di una festa indimenticabile: “Non me li scorderò mai. Tutto quello che hai fatto per me in questo mese. Mi mancherà pensa tutta la tua preparazione segreta! Ti Amo” le sue parole a corredo di un post destinatario degli auguri dei fan.

Veronica Peparini: "Con Andreas ci siamo incontrati a riflettori spenti"

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono incontrati proprio durante il talent ‘Amici di Maria De Filipi’. Lei insegnante, lui ballerino, si innamorati e fanno coppia da circa tre anni.

"Era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento - ha confidato tempo fa la coreografa - Finché siamo stati a scuola tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose. Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e da un anno stiamo insieme". Tra loro ci sono 18 anni di differenza, ma l’età non è mai stato un ostacolo: “Sarebbe sciocco ignorare la differenza d'età, perché c'è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente”.