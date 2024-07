Caterina Balivo al concerto di Taylor Swift. Piovono critiche e lei risponde: "Bee bee"

Ieri sera è stata la prima grande sera di Taylor Swift a Milano. Il primo dei due concerti, entrambi sold out da mesi, ha portato migliaia e migliaia di swifties - ovvero i fan della popstar statunitense - a San Siro. E tra le quasi 70mila persone c'erano anche Caterina Balivo insieme alla figlia Cora.

La conduttrice è una grandissima amante di Taylor, a La volta buona - il suo programma - ha anche un cartonato della cantante, e stava aspettando questo momento da "13 mesi". Occhiali a forma di stella color viola, maglia con i volti di Taylor e armata di zucchero a velo Caterina si è goduta lo show insieme alla sua bimba. E come ogni fan che si rispetti ha poi pubblicato su Instagram alcuni video e foto della serata. Sotto al post in molti hanno iniziato a commentare. Qualcuno l'ha fortemente criticata altri invece, sapendo del suo amore per Swift, le hanno chiesto un commento.

In particolare a un'utente che ha scritto dure parole di Caterina ha risposto in modo esemplare. "Patetici alquanto gente inconsapevole e mediocre anzi pure esagerando. Siete tutti uguali, copy paste come usciti dalle stampanti. Elogiate sta donna come fosse la madonna reincarnata sulla terra. Una donna che è riuscita a imbambolare il pianeta con il niente! Una voce da gallina, una presenza scenica da mrs Doubtfire e un look visto e rivisto cantando canzoncine per l’asilo nido. Ma con un team stratosferico e tantissimo marketing fatto bene riesce ad imbambolare voi, caprette che fanno oooo appena altre millioni di caprette fanno oooo!!", e ancora, "Ma fatevele delle domande e anche molto serie. Ahhh dimenticavo: bellissimi esempi di genitori che inculcano veri e sani principi ai loro figli mostrando tantissima Consapevolezza nella vita. Sincere condoglianze popolo di caprette". E Balivo, prendendo spunto proprio dall'offesa ovvero "caprette", ha commentato con: "Beeee beeeee" seguito dall'emoticon di una capra.

"Ma dopo che uno vede Vasco come si può cercare di capire cosa stia suonando e cantando questa cantante? Va bene generi diversi ma tutto questo clamore non è secondo me normale". E Balivo ha prontamente replicato: "Seeee ed io amo Vasco eh". Il giornalista Paolo Giordano le ha domandato se le fosse piaciuto. "Sono pazza di lei da sempre e vederla a Milano un vero sogno, in trasmissione dovrò cambiare il cartonato".