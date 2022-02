Concita De Gregorio si racconta: "Ho avuto amori infelici"

Concita De Gregorio si è raccontata nel talk di Rai 1 Oggi è un altro giorno. La presentazione del suo ultimo libro Lettera a una ragazza del futuro è stata l’occasione per parlare della propria vita professionale, ma anche di quella privata, segnata da storie d’amore non sempre serene.

Sofferta l’adolescenza della giornalista, attualmente conduttrice del programma In onda su La7: “Ho avuto amori molto infelici, non ricambiati. Ero una ragazzina piena di complessi, mi sentivo tremendamente brutta. Ho avuto una giovinezza infernale, fatta di grandi strazi e pianti notturni” ha confidato De Gregorio. Il tempo, poi, è servito a placare quel senso di inadeguatezza proprio della giovane età e oggi la certezza è che il segreto per amare ed essere amati sia l’autenticità. “Trovando la propria strada, se si ama ciò che si fa, si inducono la cura, il rispetto e l’amore degli altri verso di sé. C’è quindi una possibilità che quello che tu fai interessi agli altri solo se interessa te in primis” ha aggiunto: “Io sono molto ostinata, ho un gran senso della disciplina. Sono un po’ un soldato e non mi sono mai abbattuta, pur avendo un temperamento super malinconico”.

La carriera e la vita privata di Concita De Gregorio

Concita De Gregorio è nata a Pisa 58 anni fa. Figlia di un magistrato toscano di origini siciliane e di madre catalana, si è laureata all’Università di Pisa in Scienze Politiche. La sua carriera di giornalista è partita dalle radio e dalle tv locali toscane per poi continuare su Il Tirreno e Repubblica. Dal 2008 al 2011 è stata direttrice de L'Unità. È sposata con il collega Alessandro Cecioni e ha quattro figli.