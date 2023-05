Concita De Gregorio per la prima volta in tv senza parrucca: "È un sollievo"

"Saluto Concita con questo splendido e inedito look". Così David Parenzo apre la puntata di In Onda del 20 maggio. Collegata dal salone del libro di Torino c'è la collega Concita De Gregorio, che si mostra per la prima volta senza parrucca, dopo la battaglia al tumore degli ultimi mesi. "È un sollievo", risponde lei.

A marzo Concita aveva raccontato di aver avuto un cancro e di essersi operata nell'agosto precedente, mantenendo massimo riserbo fino a quel momento. "Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro - ha dichiarato per la prima volta a Belve, il talk di Rai Tre condotto da Francesca Fagnani - mi sono operata ad agosto; ora faccio terapia tutti i giorni. Ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada". Perché non dirlo pubblicamente? Ha spiegato De Gregorio. "Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai, perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita".